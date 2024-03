I Love Romecity Tour, migliorano i servizi dei bus turistici

Un nodo fondamentale nell’organizzazione dei tour per italiani e stranieri riguarda gli spostamenti e le visite in bus. In questo momento, in cui l’innovazione nel settore dei trasporti assume un ruolo sempre più centrale, I Love Romecity Tour (società partecipata da Carrani Tours) presenta l’ampliamento e miglioramento dei servizi di bus a due piani, già a partire dal 15 marzo 2024.

Queste innovazioni rappresentano un passo avanti decisivo verso un’esperienza molto migliorata, che riflette l’impegno nell’elevare gli standard di comfort, accessibilità e soddisfazione del viaggiatore.



Innanzitutto, è stata aumentata la flotta di bus a due piani, potenziando in modo significativo la capacità di risposta alla crescente domanda dei passeggeri. Questa mossa strategica mira a offrire maggiore flessibilità negli orari di viaggio, garantendo al contempo un servizio affidabile e puntuale.



Spazio poi all’innovazione tecnologica: è stato introdotto un innovativo sistema di riconoscimento voucher basato su intelligenza artificiale e riconoscimento ottico dei caratteri, progettato per semplificare e velocizzare le procedure di check-in. Questa tecnologia all’avanguardia riduce i tempi di attesa, migliorando l’efficienza operativa.



Sono stati poi progettati due nuovi canali audio dedicati ai bambini, offrendo intrattenimento ed educazione durante il viaggio.

Il tutto per elevare costantemente la qualità del servizio, in linea con le esigenze dei viaggiatori.