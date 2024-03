“I comprensori sciistici italiani costituiscono un grande bacino di ricchezza per la nostra nazione”: il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, interviene sul turismo bianco a seguito della presentazione del report di Legambiente sulla crisi climatica -. E il valore economico della montagna bianca italiana è pari a 22 miliardi di euro”.



Gli impianti di innevamento e di risalita, inoltre, “sono tutti prodotti in Italia. Ciò significa che le ricadute derivanti dal loro funzionamento vanno a beneficio di un territorio ben più vasto del singolo comprensorio sciistico. Ogni euro investito in impianti di risalita produce 10 euro di ricadute sul territorio”.



Il Ministero riconferma quindi la sua vicinanza al settore, sia mettendolo al centro dell’agenda, sia con investimenti importanti. “Ad oggi abbiamo destinato oltre 250 milioni di euro a sostegno del processo di rinnovamento della montagna italiana sotto forma di finanziamenti per interventi innovativi e sostenibili, dal punto di vista economico, sociale e ambientale”.



“Sostenibilità – economica, sociale e ambientale – che non può prescindere da una logica destagionalizzante, con cui sviluppare una nuova idea di montagna, vivibile per le comunità e visitabile per i turisti a prescindere dalle condizioni climatiche e dalla stagione”.



In quest’ottica occorre promuovere sempre più “forme di turismo alternativo, dal turismo enogastronomico a quello dei cammini, dal cicloturismo al turismo scolastico, coinvolgendo il tessuto locale di imprenditori agricoli affinché il comparto sia realmente percepito come industria in cui ciascuno non può fare a meno dell’altro”.