di Alessia Noto

Spingere sulla destagionalizzazione, abbracciando target di sensibilità e gusto diversi anche nei mesi off con tutta la ricchezza che il territorio ha da offrire. Questa la rotta tracciata dall’assessore al Turismo della Regione Sicilia, Elvira Amata, all’Itb di Berlino, dopo un 2023 che ha visto l’isola chiudere da protagonista con 15 milioni di arrivi.

“L’allungamento della stagione in parte è stato raggiunto – ha affermato - I dati gennaio parlano infatti di presenze raddoppiate”. Ma ora la regione vuole fare di più, puntando su diverse leve: dallo sport ai grandi eventi musicali e culturali, per arrivare al cinema.



“Guardando alla destagionalizzazione, nostro obiettivo principale – ha spiegato l’assessore -, andiamo a guardare a settori come lo sport all’aperto, alle passeggiate naturalistiche, alla musica, al cinema e al turismo scolastico”.



Una Sicilia per tutti. E partendo dagli eventi la strategia della regione è quella di puntare “su quelli che raccontano cosa c’è nella regione, come il prossimo Jazz Festival, che vedrà musica proposta nei più bei siti culturali di Palermo e Agrigento (Capitale italiana della Cultura 2025) per un totale di oltre 100 concerti”.



Ci saranno poi, ha continuato Amata, “i concorsi equestri, con i quali intendiamo attrarre un turismo di nicchia, altospendente”.



Il cinema

Un comparto che più di altri sta dando molto al territorio, in termini di visibilità e appeal internazionale e su cui la Regione spingerà molto anche nel ‘24 è poi il cinema. “Tra il ‘20 e il ’23 abbiamo investito 21 milioni attraverso la film commission per la produzione di film. Un investimento che ha avuto un ritorno del 300% sul territorio, senza contare le ricadute sul fronte della visibilità, tenendo conto che, per esempio, la serie Netflix ‘I leoni di Sicilia’ è stata venduta in 90 Paesi e la serie ‘The White Lotus’, ha portato al sold-out Taormina grazie all’arrivo degli americani”.



Perciò la Regione ha in serbo un grande evento che riunirà nell’isola l’industria cinematografica. “Stiamo organizzando dal 12-14 aprile a Ortigia gli Stati Generali del Cinema, che vedranno a confronto tutti gli stakeholder del comparto”.



Ma non è finita qui. Grande attenzione per il turismo slow e in particolare per “i cammini. Ne abbiamo di diversi tipi e abbiamo anche un’app dedicata attraverso cui i turisti possono visualizzare gli itinerari possibili, scegliendo in base ai propri interessi e al grado di difficoltà”.



A supporto di questa offerta variegata, la Regione ha messo a punto una strategia di comunicazione che svelerà al pubblico nazionale e internazionale tutte le proposte. “Nella considerazione che la Sicilia può dare al turista un’offerta completa – ha concluso l’assessore –, abbiamo preparato 6 spot tematici per raccontare tutto ciò che è la Sicilia”.