Turismo culturale, Roma guida la classifica delle attrazioni più gettonate

Roma guida la classifica delle attrazioni culturali più recensite d’Italia, con 5 fra le prime 10 in città. Lo dice il rapporto dedicato al turismo culturale di The Data Appeal Company presentato all'ultima edizione di tourismA.

La classifica delle 10 attrazioni più recensite in assoluto in Italia lo scorso anno è una chiara rappresentazione di quelli che sono gli itinerari più battuti dai turisti nella penisola. Roma domina infatti la top 10 con cinque attrazioni ( Colosseo al primo posto, Pantheon al secondo, piazza Navona al quarto, piazza di Spagna al sesto e monumento a Vittorio Emanuele II al decimo) insieme a Venezia con due ( ponte di Rialto al terzo posto e piazza San Marco al quinto), seguite da Verona con l'Arena (settimo posto), Firenze con piazza del Duomo (ottavo) e Caserta con la Reggia (nono posto).



La capitale da sola conta inoltre quasi il 60% di tutte le recensioni delle prime dieci attrazioni culturali più recensite. E il Colosseo stacca di molto le altre mete con oltre 84mila recensioni.



Il turista culturale

L'analisi delle tracce digitali pubblicate online relativamente a 876mila punti di interesse turistico del nostro Paese da gennaio a dicembre 2023 mostra la composizione dei mercati e provenienza dei visitatori.



Un'ampia fetta delle tracce digitali è stata pubblicata dagli italiani (35,9% del totale) ma la stragrande maggioranza dei commenti online è invece opera dei turisti stranieri, in particolare dai vicini europei: Germania, Francia, Regno Unito (4,7%) e Spagna (4,3%) in testa a tutti, quattro paesi che valgono il 22% del totale di giudizi e recensioni. In significativo aumento anche gli Stati Uniti (3,6%), il Brasile (2,1%) e l' Australia (1,9%).