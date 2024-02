Roma: entro il 2050 ricadute di 144 miliardi grazie alla rigenerazione urbana

Roma potrebbe contare su 80 miliardi di valore aggiunto immobiliare entro il 2050 e su circa 144 miliardi di monetizzazione delle ricadute sociali (39 entro il 2030): 104 miliardi generati dalla trasformazione e 39,6 dalla rigenerazione.

Il rapporto ‘Roma Regeneration Forum - Una visione per la città del futuro’ realizzato da Scenari Immobiliari per Roma REgeneration ETS stima come riporta Il Sole 24Ore una crescita del 44% del valore immobiliare di Roma al netto dell’inflazione nei prossimi 26 anni.



Secondo il sindaco Roberto Gualtieri, “rigenerare Roma è un dovere”. In un videomessaggio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha assicurato che “il Governo è a fianco della città”, mentre il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha esortato a “puntare sull’alta gamma del turismo”.



Ricordando i 4,362 miliardi destinati alla Capitale tra Pnrr, Giubileo e altri fondi, l’indagine passa in rassegna le potenzialità di Roma agli occhi degli investitori privati e internazionali, senza tacere le criticità, a partire dai trasporti.



Non solo mattoni dunque, ma opportunità e servizi per una città più vivibile. Se la presidente di Acea, Barbara Marinali, ha esortato a “recuperare le progettualità messe in campo per Expo 2030”, l'ad Invitalia Bernardo Mattarella ha ricordato gli oltre 430 interventi gestiti in città per 1,9 miliardi, oltre a 200 progetti dei 335 di Caput Mundi. Un miliardo per sette progetti di rigenerazione è invece la dimensione dell’impegno di Cdp, sottolineata dall’ad Cdp Real Asset, Giancarlo Scotti.