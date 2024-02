Record di multe a Firenze, ma a pagarle sono soprattutto i turisti

È record di multe per Firenze, e a pagarle sono soprattutto i turisti. Solo due sanzioni su dieci infatti, come spiega l’assessore fiorentino alla Mobilità Stefano Giorgetti, riguardano i cittadini di Firenze. Il risultato è che, anche se nel 2023 risulta che ogni abitante abbia pagato in media, quasi 200 euro, se si somma ai fiorentini la quantità di turisti la media scende a 40 euro a testa.

“Sono i turisti e coloro che arrivano da fuori città ad essere sanzionati - spiega l’assessore a Il Sole 24 Ore -, soprattutto per l'ingresso abusivo nella Ztl e nelle corsie preferenziali”: queste superano, infatti, sia in numero che in valore quelle fatte per eccesso di velocità.