“Il punto chiave dello sviluppo è la crescita del turismo internazionale e in questa chiave dobbiamo concentrare i nostri prodotti”. Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, insiste sull’importanza della componente estera di clientela e sulle opportunità che rappresenta non solo per le grandi città d’arte, ma anche per le aree meno battute dal turismo di massa.

“Città come Roma, Milano, Venezia e Firenze - ha sottolineato nel suo intervento a Matera al Forum Internazionale del Turismo - continuano a registrare risultati positivi sulla scia della crescita del turismo internazionale, ma oggi un faro si è acceso anche sulle aree interne e sul Sud, grazie al quale sarà possibile sfruttare l’enorme potenziale dell’intero territorio italiano”.



Resta però la difficoltà, per i privati, a investire nello sviluppo: “È importante ricordare - ha detto Colaiacovo - che le aziende arrivano da anni difficili che le hanno costrette a ricorrere al credito per rispondere allo stop forzoso del Covid, così come alla crisi energetica del 2022. Il Pnrr è stato rimodulato con nuove risorse, che certamente però non bastano rispetto alle innumerevoli necessità del settore”.