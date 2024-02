Il Carnevale di Sicilia Outlet Village tra Alice in Wonderland e saldi

Sfilate con Alice in Wonderland e Candy Circus, animazioni, foto-ricordo, sorprese e saldi di stagione. È il Carnevale di Sicilia Outlet Village, in scena domenica 11 febbraio.

Lo shopping center si animerà con un appuntamento in maschera dedicato ai piccoli visitatori, che potranno assistere alle sfilate dei personaggi di Alice in Wonderland e Candy Circus.



I più grandi potranno concentrarsi sui regali di San Valentino o sfruttare le ultime occasioni dei saldi, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet.



Non mancherà l’intrattenimento per le famiglie, con spettacoli di giocoleria, personaggi dei cartoni, lanci di coriandoli e maschere creative.



In omaggio per tutti i bambini in maschera, inoltre, ci saranno foto personalizzate con cover a tema e una sorpresa da ritirare all’Infopoint.