Colaiacovo, Confindustria Alberghi: “Vacanze sostenibili e digitalizzate per i nuovi turisti”

“Dobbiamo valorizzare i flussi, mettere a sistema l’offerta e lavorare su una vacanza sostenibile e digitalizzata”. Questa la rotta tracciata da Maria Carmela Colaiacovo, presidente dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, per l’incoming nel 2024.

Per Colaiacovo è necessario fare ora un salto di qualità dopo un 2023 che “è stato caratterizzato da un aumento del valore dei flussi, si parla di 50 miliardi di spesa dei turisti in Italia”, ha spiegato nel corso di un dibattito.



Ripensare e rafforzare la proposta di destinazioni e operatori sarà cruciale per rispondere al meglio a una domanda che va evolvendosi. “Dobbiamo tenere sotto controllo alcune tendenze come l’aumento del turismo asiatico, componente che ci è mancata nel periodo del Covid. C’è poi il fenomeno dell’undertourism, ovvero la ricerca crescente di nuove mete, e su questo fronte l’Italia è la meta ideale”.



Si avvicinano poi nuovi target. “Aumenterà la classe media nel prossimo decennio e la voglia di viaggiare per la Gen Z, quindi - ha puntualizzato Colaiacovo - ci sarà bisogno di infrastrutture, trasporti e di pensare a come far arrivare questi flussi nelle destinazioni”.



Dal punto di vista alberghiero, “dobbiamo fare un salto di qualità, perché la battaglia si gioca soprattutto sul turista internazionale e alto spendente - un turista alla ricerca di un’ospitalità sui 4/5 stelle, che manca all’ospitalità italiana – e dobbiamo attualizzare le strutture”.



Fondamentale poi l’attenzione verso la sostenibilità. “Gli alberghi dovranno offrire un’ospitalità che va verso la sostenibilità - ha concluso -, il ricordo e la valorizzazione delle comunità locali”. A. N.