Un turismo lento, smart, sostenibile e accessibile. Federico Caner, assessore al Turismo del Veneto, non ha dubbi: è questa la strada giusta per preservare e valorizzare le attrattive turistiche della regione, garantendo in questo modo il futuro delle sue destinazioni.

L'investimento

“Le nuove linee di finanziamento che come Regione abbiamo attivato tramite il programma Fesr - spiega l’assessore - hanno al centro il tema della transizione ecologica e digitale, con un investimento di circa 37 milioni di euro per la rigenerazione del comparto ricettivo in ottica di transizione green, transazione digitale e la piena accessibilità delle nostre strutture ricettive. Sono stati inoltre messi a disposizione del comparto strumenti e risorse che innovino e differenzino l’offerta turistica regionale per sostenere l’evoluzione delle destinazioni venete in ‘Smart Tourism Destination’”.



Mete turistiche intelligenti, dunque, in grado di adattarsi più facilmente ai cambiamenti e di sfruttare soluzioni digitali innovative, offrendo servizi all’avanguardia e sostenibili e promuovendo “una trasformazione culturale all’interno dell’ecosistema turistico, così da poter creare un’esperienza di viaggio e fruizione del territorio davvero unica per i nostri visitatori”.



Con 18 milioni di fatturato e 73 milioni di presenze il Veneto continua a essere la prima regione italiana per turismo.