Bandiere Arancioni: ecco i nuovi 281 comuni certificati dal TCI

Entrano 4 nuove località nel ‘club’ della Bandiere Arancioni del Touring: Apecchio (PU), Bagnone (MS), Roseto Valfortore (FG) e Sinalunga (SI). Le new entry si sono aggiunte ai 277 comuni che compongono la lista dei comuni a cui il Touring Club Italiano ha rinnovato, dopo 3 anni, lo status che certifica le loro eccellenze n termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale.

Alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanché, il TCI ha assegnato quindi 281 Bandiere Arancioni ai comuni dell’entroterra italiano che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità.



"Quando parliamo di turismo in Italia, non possiamo trascurare l'importanza dei nostri borghi: dei veri e propri tesori nascosti che offrono esperienze autentiche, permettendo ai visitatori di immergersi nella ricca storia, cultura e tradizione del nostro Paese – ha detto il ministro Santanchè -. Attraverso questi piccoli centri, possiamo preservare e promuovere le nostre radici, garantendo che le generazioni future possano continuare a godere della meraviglia di queste gemme storiche, fiore all’occhiello della nostra Italia".



Secondo i dati emersi dall’analisi del 2023, infatti, il 67% dei comuni Bandiera Arancione ha registrato un punteggio più alto rispetto a quello del 2020. I comuni certificati - che già si distinguevano per elevati standard qualitativi - hanno migliorato ulteriormente la propria accoglienza, dimostrando un impegno crescente nella tutela e nella valorizzazione del loro patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale.



“Bandiere Arancioni è un esempio concreto dell’impegno della nostra associazione nel prendersi cura dell’Italia come bene comune - afferma Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano - con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei territori, soprattutto quelli meno noti, educando alla bellezza del paesaggio e alla cura dell’ambiente.”