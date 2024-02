Con 851 milioni di presenze in strutture ricettive e appartamenti in affitto, che hanno generato un impatto economico sui territori di oltre 84 miliardi di euro, il 2023 si configura come l’anno della ripresa definitiva per il turismo italiano. Le imprese ricettive hanno chiuso l’anno con una quota di occupazione camere media del 51% (+3,8 punti rispetto al 2019, anno di picco del turismo italiano).

Lo dice lo studio commissionato da Enit-Unioncamere a Isnart e presentato in questi giorni.



“Nel mondo c'è voglia di Italia, siamo la nazione più bella” commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè, inaugurando la Bit. “Il turismo è un volano importante per la nostra nazione, dove rappresenta il 13% del Pil”.



Per questo, il ministro spinge sull’acceleratore del Tdh -Tourism digital hub: “Il digitale rappresenta una sfida e un importante driver di sviluppo per un’industria turistica sempre più competitiva e sostenibile. Per questo rinnovo l’invito agli operatori presenti a raggiungere le imprese già salite a bordo del Tdh e poter accedere, così, a un insieme di servizi idonei a far conoscere la propria attività e reperire informazioni utili, dati di settore, momenti di approfondimento e iniziative a favore della crescita delle aziende e dell’intero ecosistema” dice Santanchè.



“L’hub digitale del turismo italiano, attraverso Italia.it – continua – vuole valorizzare, integrare e favorire l’offerta turistica nazionale, così da promuovere il Paese in modo coordinato sui mercati internazionali”.