Italia prima per reputazione turistica, i dati Demoskopika

L’Italia è prima per reputazione turistica. A sancirlo i numeri dell’European Tourism Reputation Index predisposto da Demoskopika, che assegnano al nostro Paese 109,1 punti con il primato in 3 indicatori su 5: la ricerca della destinazione, la popolarità e la tripadvisor confidence destination.

Arriviamo al secondo posto per un quarto indicatore, la valutazione del sistema ricettivo.

Sui social i competitor sono meglio di noi

Sul versante social, invece, il rapporto evidenzia come i canali istituzionali monitorati (Enit.it e Italia.it) non siano adeguatamente sfruttati rispetto a competitor quali Spagna, Portogallo, Grecia e Germania, facendoci scivolare al quinto posto.



La destinazione più social d’Italia, scrive Il Sole 24 Ore, si conferma il Trentino Alto Adige con 127,8 punti, seguita da Marche ed Emilia Romagna. Con 12,6 milioni di pagine indicizzate è invece la Sicilia a ottenere il massimo punteggio nella classifica dell’indicatore ‘Ricerca della destinazione’, ottenuto conteggiando le pagine indicizzate sul motore di ricerca Google con la parola chiave ‘vacanze’ seguita dal ‘nome destinazione’.



In tutto in Europa sono oltre 1,5 miliardi le pagine indicizzate, con circa 14,2 milioni di like e 157 milioni di recensioni conteggiate per poco più di 619mila strutture ricettive osservate.