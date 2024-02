Destination Italia, il Gross Travel Value a 55,7 milioni nel 2023

Destination Italia chiude un anno record, con il Gross Travel Value al 31 dicembre 2023 che sale a 55,7 milioni di euro, in crescita del 98% rispetto al 2022 (28,1 milioni di euro). Il segmento b2b contribuisce per circa il 75%, mentre la clientela leisure appartenente a target medio-alti e luxury si attesta al 25%.

Il perimetro di consolidamento comprende anche Portale Sardegna Group, consolidata a partire dal 6 giugno 2023, che ha contribuito con un GTV pari a 12,8 milioni di euro.

Il dato è significativo se confrontato con il Gross Travel Value del 2019 pre-pandemia, pari a 34,9 milioni di euro, rispetto al quale si registra un incremento di 20,1 milioni di euro.



La società ha registrato un CAGR 2020-2023 pari a +99% principalmente trainato dai mercati internazionali con performance significative in Nord America, West Europa, America Latina.



“Chiudiamo un anno record che testimonia la capacità del Gruppo di agire da protagonista nel settore del turismo incoming – dice Dina Ravera (nella foto), presidente di Destination Italia -. Il GTV 2023, pari a 55,7 milioni di euro, è circa 8 volte superiore al dato 2020. Destination Italia si posiziona oggi tra i pochi player attivi su tutto il territorio nazionale, con una crescita esponenziale sui mercati internazionali grazie anche al contributo innovativo apportato da Portale Sardegna, incorporata nel mese di giugno 2023.”