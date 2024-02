Alto Piemonte, voucher viaggio+skipass con i Treni della Neve

L’Alto Piemonte rafforza la sua offerta invernale, invitando i turisti alla scoperta del comprensorio sciistico di Neveazzurra, che riunisce le località sciistiche del Verbano-Cusio-Ossola con una rete di 150 km di piste e 50 impianti di risalita.

Tante le attività e le iniziative in programma per gli ultimi week-end di fine inverno: sci di fondo, discesa, sci alpinismo ed escursioni con ciaspole adatte a tutta la famiglia.



I treni della neve

Da Domodossola, a un’ora da Milano, si può arrivare al comprensorio di Domobianca, raggiungibile anche in treno grazie ai ‘Treni della Neve’, iniziativa nata dalla collaborazione con Trenord. Lungo la linea interregionale Milano-Domodossola con un unico voucher è compreso sia il viaggio che la navetta per raggiungere la stazione sciistica e lo skipass giornaliero.



Tra gli appuntamenti per gli appassionati quello di sabato 10 febbraio alle 19: la seconda edizione di Domobianca Vertical Ski Alp, la gara di sci alpinismo verticale su pista illuminata.



L’intero territorio è inoltre costellato di Bandiere Arancioni, tra i cui esempi c’è Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, un borgo di antica tradizione Walser. I suoi due comprensori sciistici - con 30 km di piste - permettono di ammirare scenari mozzafiato: dai 2.000 metri del Belvedere di Macugnaga raggiungibile in seggiovia da Pecetto, al Monte Moro, raggiungibile in funivia da Staffa, sciando ad alta quota a 2.868 metri al cospetto della parete himalayana del massiccio del Monte Rosa.



Foto di Marco Benedetto Cerini