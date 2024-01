Il Carnevale a Zoomarine tra maschere, musica e teatro

Aria di Carnevale a Zoomarine. Per l’edizione 2024, il parco acquatico propone un calendario fitto di iniziative per adulti e bambini nei due fine settimana del 3-4 e 10-11 febbraio.

Si partirà con la ‘Battaglia dei coriandoli’, per poi proseguire con la ‘Parata dell’Allegria’, a cura della compagnia Sasselles Show. Ballerini e acrobati professionisti daranno poi vita a due nuovi show: ‘Voglia di colori’ e ‘La follia del Carnevale’.



Ci saranno poi le avventure del Teatro dei Burattini con la compagnia Nuovo Teatro dei Burattini e un laboratorio delle maschere.



Durante i fine settimana sarà possibile inoltre seguire le dimostrazioni con delfini, foche e leoni marini e andare alla scoperta delle abitudini degli uccelli tropicali e sulle varie attrazioni.



In collaborazione con l’Associazione Teatrale Officina Dioniso, il 4 e l'11 febbraio il parco propone ‘Maschere in Festa’, un evento che riporterà alla memoria del pubblico le maschere tipiche della Commedia dell’Arte.



In programma anche lo spettacolo teatrale ‘Le maschere raccontano’ e laboratori di mascheratura e pittura facciale, insieme ai nuovi show di Topo Gigio.



L’11 febbraio si chiuderà con Carolina Benvenga, che canterà e ballerà i suoi successi più famosi e intratterrà il pubblico con uno show colorato e divertente. Seguirà un meet&greet in cui Carolina si intratterrà con il pubblico per scattare con lei una foto ricordo.