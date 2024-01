Marras, Toscana: “Crescono i flussi internazionali, ma mancano italiani”

di Amina D'Addario

Numeri non ancora ai livelli del pre-pandemia per la Toscana, che vede crescere i flussi internazionali, e in particolare quelli extraeuropei, ma non il mercato domestico.



“Le prime stime - sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Leonardo Marras -, ci rivelano alcune tendenze che già conoscevamoi: buona crescita dei flussi turistici, anche se non abbiamo recuperato del tutto i livelli del pre-pandemia. La stima positiva però, poggia sul grande traino del turismo straniero, con la riapertura dei mercati orientali, e sulla tenuta di quello europeo”.



A preoccupare è il “calo del mercato interno, con la diminuzione delle presenze italiane e toscane e, per quanto riguarda i mesi estivi, di quelle europee ed in particolare dalla Germania”. Di qui le attività di promozione sviluppate con Agenzia Toscana Promozione Turistica che punteranno sul alcuni mercati target. “In Ue, in particolare, rafforzeremo il lavoro su Inghilterra, Paesi di lingua tedesca, Benelux, Francia, Svizzera e, novità di quest'anno, anche Spagna”. Per quanto riguarda le attività extra-Ue, “procederemo alla ripresa del lavoro in Usa e Canada, Cina, Giappone e Brasile”.

Dopo le collaborazioni avviate lo scorso anno con altre destinazioni del Mediterraneo, saranno firmati “due nuovi accordi con il Portogallo”.