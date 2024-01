Puglia, bando da 1,3 milioni per il turismo accessibile

La Puglia investe sul turismo accessibile e pubblica un avviso per la selezione di progetti di rete in attuazione del progetto Costa, 'Comunità ospitali per il turismo accessibile'.

Con una disponibilità complessiva di 1,3 milioni di euro, il dipartimento Welfare della Regione e Pugliapromozione, in sinergia col dipartimento regionale Turismo e Cultura, avvia il percorso per selezionare progetti di Rete pilota che disegnino, lungo tutta la regione, comunità accessibili e un nuovo modo di fare le vacanze in Puglia, senza barriere.



L'obiettivo è quello di fare rete tra operatori turistici, enti del terzo settore ed enti pubblici al fine di valorizzare ancora di più le bellezze della Puglia e renderle accessibili a tutti. La scadenza per la partecipazione è fissata al 29 febbraio 2024.



"L'Avviso con cui verranno finanziati, attraverso risorse del ministero della Disabilità, progetti sperimentali finalizzati alla costituzione di comunità accessibili, punta a rendere la Puglia sempre più inclusiva - commenta l'assessore regionale al Welfare, Rosa Barone, in un intervento riportato da La Repubblica -. Con questa iniziativa, che è il frutto di un lavoro congiunto e integrato, ci rivolgiamo a una platea vastissima, dalle persone con disabilità a cui è rivolta la nostra particolare attenzione, passando per i genitori con figli piccoli fino ad arrivare agli anziani. Come istituzioni siamo sempre chiamati a operare affinché tutti abbiano le stesse possibilità in questo caso di apprezzare e vivere le bellezze che la nostra regione presenta, valorizzandole attraverso il contributo di tutte le parti chiamate in causa, mettendole a disposizione dei nostri concittadini tutto l'anno e non soltanto nei mesi estivi".



Gli stessi progetti di rete dovranno inoltre attivare percorsi di formazione e accompagnamento, che comprendano anche tirocini, per favorire altresì l'inclusione e il coinvolgimento lavorativo delle persone con disabilità nelle attività di ideazione dell'esperienza turistica accessibile.