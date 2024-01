di Elisabetta Canoro

“È stato un anno da record il 2023, con circa 13 milioni di turisti accolti, tra l’altro con soggiorni medi di 4 giorni e mezzo”. Graziano Pennacchio (nella foto), ad di VisitBrescia, commenta l’andamento dell’ultimo anno e presenta il programma di attività e linee strategiche previste per il 2024.

“In Lombardia – spiega il manager - il 50% della performance è sempre stato di Milano, ma noi abbiamo totalizzato il 25%, la stessa percentuale di tutte le altre province messe insieme”.

Cultura, mercati alto spendenti, borsa dei laghi, cicloturismo sono i principali focus del programma di azioni, un piano da 2 milioni di euro, stanziati grazie al supporto della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Brescia.



“L’attività di promozione 2024 guarda a un posizionamento più alto sul mercato, puntando alla qualità dei servizi e della ricettività, con 13 cinque stelle sul Garda”. Non solo. “L’obiettivo a lungo termine, avviato in collaborazione con la Camera di Commercio, e per questo ringrazio il presidente Roberto Saccone, è di dar vita ad un progetto di governance territoriale, per potenziare le attività di VisitBrescia su tutta la provincia”.



Si punta in primis a destagionalizzare la destinazione Brescia, con un articolato progetto dedicato all’incoming focalizzato sulle attrattive del territorio: la città di Brescia con la sua offerta culturale, il lago di Garda, la montagna con il Passo del Tonale, la Franciacorta, il lago d’Idro e il lago d’Iseo, che rappresenta il parco archeologico romano più grande del Nord Italia.