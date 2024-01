La Napoli dei tour scaramantici e leopardiani di Insolitaguida

In una città come Napoli l'esperienza turistica può andare oltre il classico itinerario. È il caso dei tour che propone Insolitaguida Napoli, Aps fondata nel 2008 dall'archeologa Luigia Salino, oggi divenuta un punto di riferimento per chi vuole scoprire un volto unico e sorprendente del capoluogo campano. "Uno dei nostri fiori all'occhiello è il tour sulla scaramanzia 'Non è vero ma...ci credo'", commenta Salino. "Per l'occasione regaliamo a ogni partecipante un kit anti-iella. Altro tour di successo è 'Il peccato quando le case erano...chiuse', durante il quale visitiamo ex case di tolleranza e raccontiamo anche aneddoti relativi a personaggi famosi".

Insolitaguida Napoli lavora pure con t.o. e adv, soprattutto per ciò che concerne il comparto scolastico. Il target principale che sceglie le passeggiate (con guida in italiano) è essenzialmente composto da coppie o piccoli gruppi, mentre gli stranieri optano per percorsi più tradizionali. "Alle scolaresche - conclude Salino - proponiamo itinerari tematici come quello su Giacomo Leopardi mostrando ai ragazzi 'l’altra faccia del poeta triste'". G. G.