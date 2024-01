MiTur, un’app per vivere la montagna in sicurezza

Un’app per vivere la montagna in sicurezza. È GeoResQ, applicazione lanciata dal Ministero del Turismo in collaborazione con il Club Alpino Italiano e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Scaricabile gratuitamente, è in grado di inviare una richiesta di aiuto in caso di pericolo o quando si ha bisogno di soccorso in montagna.



“La sicurezza al primo posto per garantire a tutti la possibilità di godersi le attività in montagna con la piena consapevolezza di avere un filo diretto con i soccorritori in caso di bisogno - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Investire in sicurezza è una prerogativa irrinunciabile, che abbiamo inserito anche tra le colonne portanti del Piano strategico del Turismo 2023-2027, così come è indubbio l’impegno del Mitur nell’investire sul turismo di montagna – penso agli ulteriori 110 milioni inserirti nella legge di bilancio- un segmento di grande attrattività del comparto, soprattutto in termini di sviluppo sostenibile e destagionalizzazione”.