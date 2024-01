Santanchè: “Ddl Eco-vandali è un’ottima notizia per il turismo italiano”

La conversione in legge del Ddl Eco-vandali “è un’ottima notizia per il turismo italiano” secondo il ministro Daniela Santanchè.

Intervenuta sul tema, in seguito all’approvazione del pacchetto normativo da parte della Camera, la titolare del Mitur ha affermato che “mantenere intatti i nostri monumenti e le nostre bellezze storiche contribuisce a preservare l’unicità e l’autenticità delle destinazioni turistiche italiane”.



Per Santanchè “è giusto che chi sbaglia paghi poi di tasca propria le spese da sostenere per riparare i danni cagionati. Tra l’altro, così facendo, si contribuisce a una importante opera di responsabilizzazione. E promuovere il rispetto e la cura del patrimonio culturale ha un impatto positivo sull’immagine della Nazione, incoraggiando un turismo responsabile e sostenibile”.