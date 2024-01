Liguria e turismo delle radici: nasce il brand ‘Italea Liguria’

‘Italea Liguria’. Questo il brand coniato dalla regione per l’anno del turismo delle radici. Sotto questo marchio la Liguria lancerà nei prossimi mesi viaggi, esperienze e servizi in linea con il tema scelto dal Ministero del Turismo per il 2024.

“Il viaggiatore delle radici si differenzia dal turismo classico perché è motivato dal desiderio di ritrovarsi - spiega ad Ansa.it Andrea Pedemonte, referente del progetto -: realizzeremo percorsi personalizzabili con linee tematiche che possano accontentare le diverse tipologie di viaggiatore delle radici. Altro nostro obiettivo sarà la realizzazione di eventi per sensibilizzare il territorio e la collettività locale sull'importanza dell'accoglienza”.



Oltre a valorizzare lo località minori e meno conosciute del territorio ligure, il progetto vuole dare un contributo alle politiche di destagionalizzazione.