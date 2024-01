Milano: c’è il record di arrivi turistici nel 2023 con 8,5 milioni di viaggiatori

Milano batte ogni record in termini di arrivi turistici. Il 2023 sarà infatti ricordato come il migliore di sempre grazie agli oltre 8,5 milioni di viaggiatori arrivati in città, uno in più rispetto al 2019. Un successo accompagnato a quello di tutta l’area metropolitana, che ha tagliato il traguardo di 11,5 milioni di arrivi.

L’analisi effettuata fa emergere anche un quadro del target di riferimento per il capoluogo lombardo, si legge sull’edizione odierna de Il Giorno, con in testa i viaggiatori ‘solitari’, seguiti da famiglie e, più distanziati, i gruppi.



“La costante presenza di turisti tutti i mesi racconta una Milano sempre attrattiva, in grado di intercettare l’interesse dei visitatori 365 giorni all’anno – sottolinea l’assessore al Turismo Martina Riva -. Grazie a un’offerta varia e di qualità, la nostra città si presenta come meta perfetta per trascorrere il proprio tempo libero, oltre che per lavorare. Per questo motivo, dobbiamo continuare a investire sui servizi ai cittadini che vivono e visitano Milano”.