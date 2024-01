Capri raddoppia la tassa di sbarco per combattere l'overtourism

L’amministrazione di Capri punta a contrastare la minaccia dell’overtourism e raddoppia la tassa di sbarco, portandola da 2,5 a 5 euro nel periodo più trafficato, ovvero tra aprile e ottobre. Una mossa per scoraggiare in particolare il turismo mordi e fuggi che però non è piaciuta a Federalberghi, che ha immediatamente criticato la decisione.

Il provvedimento, si legge su Repubblica.it, deve ancora passare al vaglio della Giunta di Anacapri, ma il voto appare ormai scontato. Nelle intenzioni dell’amministrazione c’è quella di utilizzare i maggiori introiti per migliorare la situazione di Marina Grande per quanto riguarda l’accoglienza oltre che in generale i servizi per i turisti.



“Non dobbiamo commettere l'errore di pensare di combattere il turismo di massa. – h commentato Lorenzo Coppola, presidente di Federalberghi Capri –. Sarebbe pericoloso contrastare i flussi giornalieri, ai quali sono legate diverse attività economiche. Piuttosto, quel che occorre è spingere per un serio e programmato allungamento della stagione turistico. E il raddoppio della tassa di sbarco deve essere tradotto, dalle amministrazioni, in un reale piano di miglioramento dei servizi turistici e di gestione di flussi altrimenti ingestibili”.