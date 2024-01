Puglia accessibile: progetto da 1,3 milioni di euro

Oltre un milione di euro per il turismo accessibile. È l’investimento messo in campo dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione per il progetto Costa, presentato oggi a Bari.

Si tratta – riporta Ansa - di un programma che si pone come obiettivo quello di mettere in rete operatori, enti del terzo settore ed enti pubblici per valorizzare le bellezze della Regione, rendendole al contempo accessibili ai turisti affetti da disabilità.



Le risorse ammontano complessivamente a 1,3 milioni di euro, che andranno a sostenere progetti volti a proporre una nuova proposta turistica senza barriere.