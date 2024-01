Se ne va un altro storico ‘pezzo’ del turismo italiano. Si è spenta a 81 anni Maria Giovanna Mamberto, per tutti Mally, titolare del tour operator Mamberto Viaggi e storica presidente del consorzio Incoming Italia.

Mally Mamberto ha davvero fatto la storia del turismo incoming. Fino al 2018 aveva gestito insieme alla famiglia la società che da oltre 70 anni lavora per portare turisti stranieri in Riviera. Il padre Carlo, che era stato anche direttore dell’agenzia di soggiorno, aveva fondato la prima agenzia a Finale Ligure in corso Europa tra gli anni Cinquanta e Sessanta.



Come presidente del consorzio Incoming Italia ricordiamo le sue analisi puntuali e concrete sul turismo in Italia e la sua richiesta di sostenere l’immagine del Paese con attività di promozione funzionali all’azione delle aziende.



Il direttore e la redazione di TTG Italia si uniscono al cordoglio della famiglia.