Cortina: Coppa del Mondo di sci e Carnevale spingono le prenotazioni post natalizie

Previsioni positive anche per il post festività per Cortina. Gli albergatori della conca ampezzana stanno infatti avendo ottimi riscontri in vista del weekend di Coppa del Mondo femminile di sci alpino e della settimana di Carnevale. Con in più una domanda che si mantiene forte anche sul fronte degli stranieri.

“Stando ai dati elaborati per noi da H-Benchmark - spiega il presidente dell’associazione degli albergatori di Cortina Stefano Pirro – l’occupazione già acquisita relativamente ai giorni in cui Cortina ospiterà la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile (26-28 gennaio 2024) ad oggi è pari all’87,4%, contro l’80% messo a segno alla stessa data nel 2023. Considerando che la passata edizione si era poi chiusa con un ottimo 94,6%, se il trend si mantenesse invariato nelle prossime settimane, l’ultimo weekend del mese potrebbe traghettarci verso il sold out, ribadendo il ruolo cruciale dei grandi eventi sportivi per lo sviluppo del comparto turistico nella nostra Regione”.



Quanto al pubblico straniero, l’analisi effettuata sui dati delle festività natalizie ha evidenziato una componente pari a un terzo del totale degli arrivi, con ottime performance degli americani, mentre per il resto della stagione primo mercato attualmente risulta la Gran Bretagna.