Cervinia, riapre la seggiovia CieloAlto

È tornata in funzione oggi la seggiovia CieloAlto di Breuil-Cervinia. Sono infatti terminati i lavori di ripristino dell’impianto e le operazioni di collaudo.

La biposto è dunque di nuovo fruibile dal pubblico, così come tutti gli altri impianti del comprensorio Cervino Ski Paradise, aperto nella sua interezza.



Commentando la riapertura, Federico Maquignaz, presidente Cervino Spa, ha dichiarato: “Un ringraziamento va a tutte quelle persone che con grande professionalità e competenza hanno lavorato duramente in questi giorni, ma soprattutto si sono immediatamente accorte dell’anomalia durante il consueto giro di prova che ogni giorno viene effettuato su tutti gli impianti di risalita, prima dell’apertura al pubblico. Non entriamo nel merito di quanto accaduto, gli organi preposti stanno effettuando gli approfondimenti del caso”.