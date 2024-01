Un 2023 oltre ogni record quello archiviato dalla Reggia di Caserta, che ha chiuso l’anno sfondando il tetto del milione di visitatori (1.028.292 il numero esatto): un risultato raggiunto solo nel 2000, anno del Giubileo. Su base annua l’aumento degli ingressi è stato del 30,4% rispetto al 2022.

"Siamo già al lavoro per questo nuovo anno - ha sottolineato la direttrice del museo, Tiziana Maffei -, dal momento che la Reggia di Caserta ha molte potenzialità, che speriamo di mostrare ulteriormente nei prossimi mesi con l'apertura di nuovi ambienti al pubblico, l'adeguamento dei servizi, l'ampliamento dell'offerta museale. Il grande cantiere Reggia di Caserta prosegue con interventi strategici per la salvaguardia, ma soprattutto per un'attenta e impegnativa rifunzionalizzazione degli spazi restituiti da altri enti”.



Molte giornate sold out

Come riporta il Corriere della Sera i minori e gli studenti in visita sono aumentati del 41,3% rispetto all'anno precedente. Buono il risultato nel 2023 anche per la campagna abbonamenti ReggiaCard, con 6.839 tagliandi acquistati. La reggia ha scelto di contingentare i suoi accessi per numero di visitatori e per fascia oraria, come ai tempi del Covid. E in molte giornate, non solo in quelle ad ingresso gratuito (record domenica primo ottobre con 15.854 ingressi), il museo ha raggiunto il sold out.



Grave carenza di personale

“Ci sono ancora molte cose da fare e da migliorare - continua la direttrice Maffei -, anche nell'ottica di superare situazioni emergenziali che per troppo tempo hanno flagellato il complesso vanvitelliano. Il percorso è tracciato e, nonostante la grave carenza di personale, che non consente di affrontare con la voluta rapidità l'enormità di questa impegnativa e straordinaria trasformazione, continueremo ad andare avanti”.