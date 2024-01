Taormina, boom di stranieri anche nel 2024

“Ci siamo lasciati alle spalle un 2023 che è andato molto bene. Non abbiamo ancora i dati definitivi, potrebbe esserci un 30% di presenze in più rispetto al 2022”. Gerardo Schuler, presidente dell'Associazione Albergatori Taormina, esprime soddisfazione per l’anno appena concluso.

La destinazione siciliana ha superato i risultati del 2019 già lo scorso settembre e ora si prepara a nuove impennate della domanda internazionale: “L’interesse è confermato e arriva da una clientela che è essenzialmente straniera” ha spiegato Schuler a ilsicilia.it sottolineando come gli italiani siano ancora una “mosca bianca”.



Ma sforzi maggiori potrebbero essere fatti per incentivare le aperture invernali: “Si potrebbero immaginare delle promozioni per le agenzie di viaggi che operano sui mercati stranieri” ha sostenuto Schuler.