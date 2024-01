Genova, a Capodanno alberghi all'80% di occupazione

Non è propriamente la stagione 'classica' per il turismo in Liguria. Ma il Capodanno ha saputo dare soddisfazioni a Genova, che archivia il weekend di Capodanno con alberghi pieni al 75% e un picco per la notte del 31 dicembre con l'80% e qualche struttura che ha fatto registrae il sold out.

La soddisfazione arriva dal presidente della Regione Giovanni Toti (nella foto) che, come riporta ansa.it, ha sottolineato come il risultato sia un notevole passo avanti verso la destagionalizzazione.



"Per questo - ha affermato - proseguiamo, come abbiamo fatto fin dall'inizio del nostro mandato, a lavorare per promuovere la Liguria, le sue destinazioni ed eccellenze, convinti che questa terra sia la meta ideale per ogni tipo di turista in ogni stagione dell'anno grazie una mix unico di mare, cultura, tradizioni enogastronomiche, proposte, eventi e possibilità legate all'outdoor".