Santanchè: “Bene i dati delle feste, ma necessario destagionalizzare”

L’Italia al centro delle mappe turistiche nel mese di dicembre. Lo conferma l’ultimo bollettino del Ministero del Turismo, che vede la Penisola superare sulle ricerche online competitor come Spagna, Grecia e Francia.

Le località lacuali - secondo il monitoraggio del dicastero sulle principali Ota - sono le mete più prenotate sulle piattaforme online (29%), seguite dalle località montane (28%) e termali (27%). Regioni più gettonate il Trentino-Alto Adige (30%), la Valle d’Aosta (26%), il Veneto (23%), la Toscana (23%) e la Liguria (23%).



Crescono anche le prenotazioni aeree del 12% sullo stesso periodo del 2022. “I dati relativi alle festività confermano la notevole ripresa del settore turistico italiano, che ha superato le aspettative durante un autunno particolarmente favorevole – commenta la titolare del Mitur, Daniela Santanchè (nella foto) -. Questo trend positivo continua ad affermare l’Italia come protagonista nel panorama turistico europeo”.



Quanto al successo delle mete lacuali e montane Santanchè aggiunge: “L’ampia offerta turistica italiana - che non ha eguali nel mondo - deve costituire un punto di forza non solo durante le stagioni tradizionali, ma anche al di fuori di esse. Nonostante i dati positivi registrati durante l’alta stagione, l’obiettivo principale è promuovere la crescita del turismo in tutti i periodi dell’anno, affrontando con determinazione la cruciale sfida della destagionalizzazione. Questa strategia rappresenta un’opportunità fondamentale per la nostra Nazione, in quanto costituisce un indispensabile strumento per garantire una crescita sostenibile e responsabile di un settore di primaria importanza per l’economia italiana e per le politiche dell’esecutivo. La varietà delle offerte turistiche e l’impegno per promuovere il turismo in tutte le stagioni testimoniano la ferma volontà dell’Italia nel consolidare la propria posizione di rilievo nel panorama turistico internazionale”.



La destagionalizzazione, per il ministro, “rappresenta una sfida cruciale, ma anche un’opportunità straordinaria per la nostra Nazione, e il Ministero del Turismo si impegna a sostenere attivamente questa strategia per il bene dell’economia e del settore turistico italiano”.