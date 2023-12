Arriva il liceo del Made In Italy: il debutto nel prossimo anno scolastico

Partiranno con l'anno scolastico 2024-25 le prime classi del liceo del Made in Italy.

È infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge che regola il nuovo percorso di studi che ha l'obiettivo di promuovere le competenze connesse alla valorizzazione, appunto, del Made in Italy.



Come riporta ilsole24ore.com, il piano del primo biennio prevede 132 ore di lingua e letteratura italiana, 99 di storia e geografia, 99 di diritto, 99 di economia politica, 99 di lingua e cultura straniera 1, 99 di matematica (con informatica), 66 di lingua e cultura straniera 2, 66 di scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra), 66 di scienze motorie e sportive, 33 di storia dell’arte, 33 di religione cattolica o attività alternative.



Per il prossimo anno, in via transitoria, i licei economico sociali potranno offrire classi del percorso 'Made in Italy' senza chiedere ulteriori risorse, nel caso in cui abbiamo i professori già in organico.



Sarà possibile iscriversi dalle 8 del 18 gennaio alle 20 del 10 febbraio tramite la piattaforma Unica.