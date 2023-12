Nuovo progetto nel piano Puglia Easy to Reach

La Regione Puglia potenzia il sistema dei collegamenti tra aeroporti e destinazioni turistiche. È stata, infatti, incrementata di 700mila euro la dotazione finanziaria destinata a ‘Gargano Easy To Reach’, il collegamento via autobus tra gli aeroporti di Bari e Foggia e il sistema turistico del Gargano, ma anche ridenominato il capitolo di spesa di Puglia Easy To Reach, portando la previsione complessiva a oltre 1 milione di euro. Le risorse permetteranno, si legge su Hotelmag, di estendere il servizio della Regione Puglia, da anni dedicato al Gargano, anche ad altre destinazioni, favorendo i collegamenti da e per gli aeroporti regionali.

“Stiamo dando una prima risposta – ha detto l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane – alla necessità di predisporre, per turisti e residenti, un sistema di trasporto pubblico che, soprattutto nel periodo estivo, garantisca una migliore accessibilità delle località turistiche pugliesi in connessione alle strutture aeroportuali esistenti (Bari, Brindisi e Foggia). Un’esigenza sempre più attuale per il forte sviluppo turistico degli ultimi anni”.



Gargano Easy to Reach è una forma di mobilità integrata nel territorio del foggiano.