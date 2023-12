Cicloturismo, Roma approva il progetto definitivo del Grab

Il Comune di Roma ha approvato il progetto definitivo del Grab, il Grande Raccordo Anulare delle Bici. Un’infrastruttura circolare di 54 km che collegherà i luoghi di maggiore interesse storico come il Colosseo e i Fori Imperiali ai parchi e alle ville della città.

Il Grab, ha spiegato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patane, “sarà un grande motivo di attrazione per i romani e per i turisti e uno straordinario volano di sviluppo economico per Roma e avrà un'importanza fondamentale nell’ottica dell’intermodalità degli spostamenti considerando che si riconnetterà a 4 linee della metropolitana, 5 linee di tram, una linea di treno urbano, 5 linee di ferrovie laziali”.



Oltre al Grab, l’amministrazione capitolina ha annunciato la realizzazione di 16 nuovi percorsi ciclabili, tra cui la Ciclovia Turistica Tirrenica, tratto Roma-Fiumicino. A.D.A.