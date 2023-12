Turismo Torino e Provincia, approvato il piano attività 2024: ecco le prossime iniziative

L’assemblea dei soci di Turismo Torino e Provincia ha approvato all’unanimità il piano attività e budget 2024.

Tra le attività previste, quelle ordinarie - collegate alle 5 mission statutarie ovvero Marketing e promozione, Accoglienza sul territorio, Osservatorio - sono: Data Analysis, Formazione, Convention Bureau -; quelle straordinarie includono: la realizzazione del nuovo sito turismotorino.org; il progetto Residenze Reali Sabaude, a seguito dell’erogazione di fondi da parte del Ministero del Turismo in favore dei comuni a cui afferiscono beni iscritti al patrimonio Unesco; la prosecuzione del progetto Via Francigena for All; e il coordinamento della quarta edizione di Nitto ATP Finals.



“Ringrazio i Soci tutti della fiducia accordataci. Siamo particolarmente soddisfatti che i dati di pre-chiusura del bilancio d’esercizio 2023 registrino un incremento del valore della produzione del 10% verso il 2022 e stimiamo per il 2024 di raggiungere un ulteriore +12%”, ha commentato il presidente di Turismo Torino e Provincia, Maurizio Vitale.



I risultati del 2023

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre evidenziato il lavoro svolto dall’Atl nel corso del 2023, che si è tradotto in circa 390 azioni specifiche. Tra queste il coordinamento degli enti quali Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino in occasione dell’evento Nitto ATP Finals; il progetto Outdoor Active; il progetto Vie Storiche di Montagna; il progetto Via Francigena for All; il progetto Up Slow Tour in sinergia con l’Unione Montana del Pinerolese per la valorizzazione del prodotto bike; e la redazione del progetto relativo al Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese.