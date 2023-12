Saluti da Torino: il nuovo merchandising della città

Una linea di local-merchandising per raccontare Torino e i torinesi. Si chiama Saluti da Torino la linea voluta da Turismo Torino e Provincia in collaborazione con l’azienda Spritz di Ivrea che racconta su shopper, t-shirt, felpe, beauty, block notes, borraccia, matita, mug, ombrello e poster alcune delle parole che caratterizzano i torinesi.

Si va quindi da Mole Gianduiotti Torèt a Madamina Crocetta Mercato, e ancora da Bagna caoda, Tajarin e Bonet a Domenica Porta Palazzo Balon. A chiudere il trittico di parole, l’espressione ‘e bon’, che conclude le frasi dei torinesi di ogni età.



I materiali realizzati sono ecosostenibili: il cotone utilizzato per shopper e beauty è 100% cotone organico con certificazione GOTS®. Le t-shirt sono certificate Peta vegan e Ocs (Organic Content Standard). Il tema della sostenibilità è centrale in ogni oggetto realizzato.



Gli articoli sono in vendita presso l’Ufficio del Turismo di piazza Castello.