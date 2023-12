Nasce ‘Unexpected Italy’: il portale dell’Italia inaspettata

Una ‘Lonely Planet’ dell’Italia inaspettata. Questa ‘Unexpected Italy’, nuova piattafroma che, oltre a svelare una Penisola inedita, si pone l’obiettivo di proporre soluzioni di viaggio che impattino positivamente sui territori e sulle comunità locali, facendo vivere ai viaggiatori esperienze local.

Il progetto porta la firma di Elisabetta Faggiana e Savio Losito (nella foto), sulla scia di un precedente progetto di turismo responsabile lanciato dalla coppia prima della pandemia nel Regno Unito. Il progetto prendeva il nome di ‘Unexpected London’ e proponeva esperienze urbane per piccoli gruppi alla scoperta della Londra più vera.



Allo stesso modo, il portale ‘Unexpected Italy’ propone itinerari inediti, mappe digitali di destinazioni quali Roma, Matera, Palermo, Vicenza e di buona parte della Puglia, nonché l’accesso a benefit e voucher da usufruire nella rete Unexpected, tra hotel, ristoranti, botteghe artigiane e produttori locali.



“L'Italia inaspettata è tutta una questione di persone - spiega in una nota Faggiana -. Crediamo in un turismo che rispetti l’ambiente, viaggi in piccoli gruppi e favorisca connessioni autentiche tra ospitanti e ospiti. Vogliamo mostrare le incredibili storie e i talenti degli artigiani, dei produttori e degli esperti locali che rendono l’Italia così unica ed inimitabile”.



“Il nostro focus è sul turismo responsabile e relazionale - conclude Losito -. Il nostro obiettivo è creare esperienze che migliorino i luoghi che visitiamo senza distruggerli. Collaborando con aziende indipendenti e con le istituzioni locali, possiamo promuovere i valori dell'artigianato, della cucina stagionale e delle tradizioni locali, sconosciuti alla gran parte dei turisti che visitano il nostro Paese”.