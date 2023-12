Santanchè: “Diversificare l’offerta turistica per crescere ancora”

“Ottimi i segnali di ripresa rispetto al Natale 2022. Ora diversifichiamo l’offerta turistica per un ulteriore salto in avanti”. Questa la rotta che traccia il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), commentando i dati diffusi ieri da Federalberghi suli viaggi di fine anno.

Per la titolare del Mitur i numeri elargiti dall’associazione degli albergatori “offrono interessanti spunti di riflessione”. In primis riguardo alle nuove tendenze da abbracciare, “come lo smart working e il nomadismo digitale, che possono consentire a chi parte di prolungare il periodo di vacanza mettendo in moto, al contempo, un circolo virtuoso per i territori”. E inoltre sul prodotto. “I numeri diffusi da Federalberghi ci invitano a riflettere anche sulla differenziazione tra le mete scelte a Natale e Capodanno dagli italiani, e se nel primo caso vince la voglia di ricongiungersi con la famiglia, nel secondo vediamo come le mete a vocazione divertimento e relax siano in netto vantaggio, ma sappiamo come l’offerta turistica italiana sia talmente profonda e diversificata – penso ad esempio ai cammini religiosi sui cui il ministero sta investendo molto; o ai piccoli Comuni a vocazione turistica a cui stiamo ridando forte slancio – che davvero, fortunatamente, disponiamo di un potenziale immenso da sfruttare e mettere adeguatamente a regime. Per questo dico che i dati sono incoraggianti, ma soprattutto delineano una direzione precisa che abbiamo il dovere e l’intenzione di percorrere”.