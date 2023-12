Bergamo Brescia 2023 oltre le attese: 11,6 milioni di visitatori, a più 40%

Entro la fine dell’anno saranno circa 11,6 milioni i visitatori di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, con un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Numeri importanti, che superano le aspettative dichiarate dalle due amministrazioni comunali all’interno del dossier di progettazione, dove era fissato come obiettivo il +20% di visitatori.



I principali bacini

Germania, Spagna, Svizzera, Francia e Gran Bretagna i principali mercati di riferimento, mentre dalle destinazioni intercontinentali le componenti principali di visitatori sono state quella statunitense, la cinese e l’indiana. Per quanto riguarda i soli pernottamenti – il dato attualmente disponibile è riferito ai primi tre trimestri 2023 - le rilevazioni, in linea con i numeri precedenti, evidenziano un aumento nelle città di 41,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo nel 2022.



Anche i numeri provenienti dagli Info Point turistici delle due città confermano l’accresciuto afflusso di accessi alle strutture, mentre gli accessi ai principali poli di attrazione culturale sono quasi raddoppiati rispetto all’anno pre pandemico.

Così in base ai dati degli ingressi registrati all’Accademia Carrara, alla GAMeC - Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, al Museo delle storie e al Museo di scienze Caffi a Bergamo e al Museo Santa Giulia e al Parco archeologico, alla Pinacoteca Tosio Martinengo e all’area del castello per quanto riguarda Brescia, risulta che siano stati oltre 943mila i visitatori, con un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019.



Le interazioni online

I canali social appositamente creati (Facebook e Instagram) hanno raccolto oltre 66mila follower, sono stati pubblicati oltre 300 post dedicati alla promozione degli eventi e sono state sviluppate coperture live degli eventi più significativi.



Le attività programmate durante il corso dell’anno hanno consentito di raggiungere numeri importanti: reach totale di 33.726.235 utenti, impression totale di 159.648.971 utenti, con un engagement complessivo di 4.811.943 fra condivisioni e reazioni ai post.

Sul sito Bergamobrescia2023.it sono stati pubblicati 2.500 eventi e 238 rassegne, gli utenti unici hanno superato i due milioni (2.062.217 al 30 novembre), sono state oltre 7,5 milioni le pagine visualizzate. Sulla piattaforma, inoltre, si sono registrate 820 organizzazioni (che hanno provveduto alla pubblicazione dei propri eventi e rassegne), e oltre 2.000 volontari hanno registrato la propria disponibilità a partecipare agli eventi per gestire i flussi di persone.