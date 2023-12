Confindustria: “Turismo decisivo per il Pil italiano”

Il turismo “tiene a galla l’economia” italiana. A dirlo è l’analisi del Centro Studi di Confindustria sull’ultimo trimestre del 2023, che in uno scenario che il mercato nazionale fatica a ingranare vede l’industria dei viaggi essere “decisiva per la dinamica del Pil”.

Nel mese di settembre, precisa lo studio riportato sulle colonne del Corriere della Sera, la spesa dei viaggiatori esteri in Italia è cresciuta dell’11,8%, +24,5% rispetto al 2019, anno pre-pandemico e record per la filiera.



Quanto alle previsioni, Confindustria stima per la fine dell’anno introiti dal turismo straniero superiori ai 50 miliardi di euro. La stagnazione dell’economia però, avverte Confindistria, potrebbe frenare questo andamento positivo.