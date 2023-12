“Nel 2023 abbiamo stanziato 2 miliardi di euro”. In queste cifre il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione del Forum Internazionale del Turismo, ha tradotto l’impegno del suo primo anno alla guida del MiTur. Un anno che ha visto il dicastero - istituito dal precedente Governo Draghi - non solo essere confermato, ma esercitare per la prima volta ‘con portafoglio’, quindi godendo della possibilità di stanziare ed erogare risorse in autonomia. Una scelta, questa, dettata dalla volontà dell’Esecutivo di Giorgia Meloni di voler conferire all’industria del travel “nuova centralità”, attraverso una guida istituzionale indipendente. Partiamo quindi da qui, entrando nel merito degli interventi finanziari rivolti ai territori e alle imprese, per tracciare un bilancio dei primi 12 mesi di mandato Santanchè...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)