Wizz Air, debuttano le rotte Catania-Amburgo e Roma-Debrecen

Cresce il network di Wizz Air. La compagnia aerea ha attivato oggi due nuove rotte: Catania-Amburgo e Roma-Debrecen.

Alle due novità si aggiungerà domani, 14 dicembre, anche il volo Catania-Parigi Beauvais. Riprenderanno inoltre le operazioni per Chisinau dagli aeroporti di Fiumicino e Malpensa.



“Siamo entusiasti di annunciare l’inaugurazione delle nuove rotte Wizz Air, grazie alle quali offriamo ai nostri passeggeri italiani l’opportunità di esplorare destinazioni uniche in tutta Europa - Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Inoltre, siamo felici di riprendere le operazioni per Chisinau e garantire nuovamente il collegamento aereo tra la Moldavia e due importanti città come Roma e Milano. Ciò riflette il nostro impegno nel garantire connessioni a tariffe accessibili e un’esperienza di viaggio di alta qualità”.