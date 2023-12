La Toscana promuove il suo mare, siglato l’accordo con l’agenzia regionale

Turismo nautico, diportistico e crocieristico. Sono questi i tre ambiti d’intervento del nuovo accordo siglato per la Toscana dall’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mar Tirreno settentrionale con lìagenzia regionale Toscana promozione turistica per avviare iniziative promozionali congiunte.

L’Adsp e l’agenzia regionale si impegnano a creare nuove sinergie nei servizi di promozione truistica, definendo strategie comuni nell’ambito della partecipazione a mostre, fiere ed esibizioni.



“Abbiamo la fortuna di operare sotto il cappello di un brand che è riconosciuto e apprezzato a livello internazionale – sottolinea il direttore di Toscana promozione, Francesco Tapinassi –; l’obiettivo è di sfruttare questo vantaggio competitivo per valorizzare al meglio i nostri porti e per portare nuova ricchezza sul territorio grazie all’incremento delle presenze turistiche. Le basi dell’intesa sono molto serie e non dubito arriveranno presto i primi risultati”.