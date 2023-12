Sardegna: varate le linee del piano strategico regionale del turismo

La Regione Sardegna, in collaborazione con l’Università di Sassari, ha predisposto il ‘Piano strategico regionale del turismo 2023-2025’, con l’obiettivo di definire linee strategiche e azioni di pianificazione per la gestione delle attività turistiche. È quanto emerso nel corso della ‘Conferenza permanente del turismo’, si legge su Hotelmag, in cui è stato presentato il lavoro svolto da 14 tavoli tematici sul turismo: Costiero; delle Aree interne; Culturale e museale; Archeologico; Identitario; Religioso, dei Cammini e Borghi; Rurale e naturalistico; Enogastronomico; Sportivo; Sanitario e del benessere; Letterario; Cineturismo; Congressi ed eventi; Trasporti.

“Il Piano è nato al termine del lavoro svolto dall’Università sassarese, che, attraverso un processo di partecipazione degli attori locali e dei portatori di interesse dei diversi segmenti del turismo isolano, ha realizzato un documento ricco e concreto – ha spiegato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -. Vogliamo consolidare il potenziamento della Sardegna nel mercato turistico, attuando anche un cambio di rotta per la pianificazione strategica, a partire dalla costruzione di una cornice comune all’interno della quale possano svilupparsi in maniera coerente e coordinata azioni e iniziative promosse a livello locale. Non può ancora essere considerato definitivo, perché si tratta di un documento che necessita di un continuo aggiornamento attraverso la collaborazione di tutte le componenti della filiera. Il turismo, grazie a un continuo arricchimento dell’offerta, può andare oltre la classica stagione balneare per diventare definitivamente un volano per lo sviluppo e la crescita della Sardegna”.