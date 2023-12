Roma, oltre 1 milione di visitatori dal congressuale: i piani per il futuro

Roma meta sempre più attraente per il turismo congressuale. A dirlo la classifica dell’International congress and convention association che assegna alla Capitale la prima posizione tra le destinazioni italiane più ambite per il Mice e il quattordicesimo posto a livello mondiale.

Una leadership confermata da Onorio Rebecchini, presidente del Convention Bureau Roma & Lazio: “Roma con le altre destinazioni congressuali italiane come Milano, Verona, Rimini e Torino ha portato il nostro Paese al terzo posto nella classifica mondiale dopo gli Stati Uniti e la Spagna. E questo - ha spiegato al Corriere - é un turismo essenziale per la Capitale, primo perché i congressisti sono visitatori alto-spendenti”.



Nuove camere in arrivo

Nei prossimi due anni la Città Eterna potrà contare su 1.700 camere in più: “Ai poli tradizionali si stanno adesso aggiungendo nuove sale negli hotel 5 stelle di prossima apertura come l’ex Sheraton che riaprirà come “Cardo Roma”, o il Minerva che diventerà un “Orient Express” o il nuovo Nobu in via Veneto”.



Il turismo congressuale porta a Roma oltre 1 milione di visitatori l’anno, ma la presenza delle università potrebbe essere sfruttata ancora di più per gli eventi di carattere scientifico. “Proprio per questo - ha precisato Rebecchini - sono entrati a far parte della nostra associazione anche i b&b regolari, in modo da dare la possibilità di partecipare ai congressi scientifici agli studenti”. A.D.A.