Sardegna: una nuova app tematica dedicata al turismo nell'isola

Un’app dedicata alla promozione turistica della Sardegna, progettata per fornire suggerimenti e informazioni su eventi, luoghi e servizi, per accompagnare il turista durante la vacanza sull’Isola, creando un’interazione con i turisti basata su una mappa e sui relativi punti di interesse. Si tratta di ‘Sardinia’, si legge su Hotelmag, la nuova applicazione mobile realizzata dalla Regione in collaborazione con il Crs4 e Sardegna Ricerche.

Il nuovo canale digitale è strutturato in sei sezioni: ‘Brand’, ‘Dove andare’, ’Cosa fare’, ‘Itinerari’, ’Eventi’ e ‘Strutture ricettive’. Contiene testi, contenuti multimediali e interattivi ed è scaricabile sia in versione Ios che Android.



“Sardinia vuole accrescere la diffusione del brand turistico anche nei mercati internazionali – ha affermato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -. La app è funzionale, e i contenuti sono rivolti a differenti categorie di utenti in base ai loro interessi. Inoltre, valorizza l’esperienza attraverso la georeferenziazione dei contenuti. Sarà in costante aggiornamento”.