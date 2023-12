di Amina D'Addario

Non solo il desiderio di vacanze degli italiani torna ufficialmente ai livelli del pre-pandemia. Ma anche l’inflazione e il conflitto in Medio Oriente non stanno avendo un impatto rilevante sulla voglia di pianificare i propri spostamenti. Parola della nuova indagine Ipsos Future4Tourism da cui emerge che il 64% dei connazionali prevede di fare almeno un periodo di vacanza tra gennaio e marzo 2024, riportando la percentuale dei vacanzieri al 2019, quando la quota era pari al 63%.

Ma a confermare che la pandemia è ormai alle spalle è anche la perdita di consensi dell’Italia che, pur rimanendo saldamente al primo posto nelle scelte dei viaggiatori (62%) perde 6 punti percentuali rispetto all’inverno 2023. Si ricomincia a viaggiare principalmente verso le mete europee (25%) e si accresce l’interesse per le crociere (4%).



Le destinazioni

Relativamente alla tipologia di vacanza, i viaggiatori si suddividono quasi equamente tra vacanze in città d’arte, al mare e in montagna-lago-collina. Ma nonostante la ripresa delle visite culturali, queste restano ancora lontane dal periodo pre-pandemico (45% delle scelte vs il 35% attuale).



L’aumento dei prezzi avrà però ricadute significative sul segmento neve. Tra gli sciatori solo il 20% non modificherà le proprie abitudini, l’80% sarà costretto ad adottare strategie di contenimento della spesa. Il 31% sceglierà località con prezzi degli impianti di risalita più contenuti, il 27% ridurrà le giornate di sci e il 22% rinuncerà alla pratica sportiva almeno per quest’anno.



Per quanto riguarda il periodo natalizio, il 20% degli italiani si dichiara intenzionato a trascorrere un periodo di vacanza fuori casa, il 2% in più rispetto allo scorso anno. Circa 8 su 10 rimarranno in Italia.