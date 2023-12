Mitur, nasce il Nexi Tourism & Incoming Watch per analizzare la spesa dei turisti stranieri

Nasce il Nexi Tourism & Incoming Watch, Osservatorio che analizzerà i comportamenti di pagamento dei turisti stranieri. Il Ministero del Turismo ha annunciato la firma di un protocollo di intesa con la paytech italiana Nexi e con Nomisma, società indipendente che offre studi settoriali e territoriali.

Obiettivo dell’operazione è quello di valorizzare le informazioni e i dati sul turismo in Italia, per rafforzarne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo mediante coerenti decisioni di policy. “L’analisi e l’elaborazione dei dati è fondamentale, non solo per monitorare lo stato di salute del settore, ma anche per sviluppare e mettere a terra politiche per la filiera turistica sempre più rispondenti alle richieste e ai cambiamenti continui” spiega in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.



Dal primo Osservatorio emerge come i tre Paesi più rappresentati sul nostro territorio siano gli Stati Uniti, la Francia e la Germania. I primi preferiscono le grandi città, le località delle Cinque Terre, la Costiera Amalfitana e più in generale il Centro Italia. I francesi scelgono il Nord Ovest, la Puglia, la Basilicata e la Sicilia, mentre sono molto diversificate le mete favorite dai turisti tedeschi Trentino-Alto Adige, Lago di Garda, la Sardegna e molte delle località marittime dell’Adriatico e del Tirreno.



Da questi tre Paesi arrivano i turisti che fanno registrare volumi di spesa più alta. Se le categorie merceologiche in cui spendono di più i visitatori provenienti da Stati Uniti, Germania e Francia sono quelle alberghiere e della ristorazione, il settore del lusso (abbigliamento, gioiellerie e grandi magazzini) è quello preferito dalla maggior parte dei turisti extra-europei.



Dall’analisi dei dati, infine, emerge che la spesa dei turisti stranieri rappresenta più del 10% del totale delle transazioni nella maggior parte delle nostre province, con picchi a Venezia (29,1%), Siena (20,2%) e Firenze (19,9%).